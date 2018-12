Bad Liebenzell Das Licht kommt in Monakam an

Es wurden Sinn stiftende Fragen gestellt, die die Menschen in der heutigen Zeit, umtreiben. Machen wir uns regelmäßig bewusst, was uns wirklich zufrieden macht? Wissen wir, was wirklich zählt? Gibt es Unterschiede bei den Menschen und was machen diese Unterschiede mit uns? Vier Musiker stellten sich als lebendiges Anschauungsbeispiel vor den Zuhörern in einer Reihe auf. Sie drückten alleine durch ihr Dasein aus, dass jeder Mensch anders ist und anders aussieht als sein Nachbar; dies jedoch nichts über seinen Wert aussagt. Vielfalt wurde positiv beschrieben. Denn: "Wären alle Menschen so wie ich, wäre es doch ziemlich langweilig, weil die Verschiedenheit dann fehlen würde" meinte eine junge Pfadfinderin.

Ursachen für Krieg machen Menschen Angst

"Frieden braucht Vielfalt". Mit dem Motto der diesjährigen Lichtreise gelang es leicht, den Bogen zu diesem Wunschziel zu spannen. Doch was bedeutet Frieden? Jeder Mensch definiert Frieden nach seiner ihm eigenen, individuellen, inneren Werteskala. Manchen reichen schon kleine Dinge, um mit und in Frieden zu leben. Andere definieren Frieden mit Abwesenheit von Kriegen. "Leider gibt es auf der Welt immer wieder neue Kriege" klagte die Sprecherin. Sie selbst erlebe Frieden bereits dann, wenn sie Zeit mit Freunden und Familie verbringe.

Die musizierenden Jungen und Mädchen in ihrer Pfadfinderkluft gedachten zudem der Schöpfung. Sie dachten an die Vielfalt von Menschen, Tieren und Pflanzen, an Meere und Landschaften. Sie baten um Gerechtigkeit, um Liebe, Verständnis; um Achtsamkeit und um die Bereitschaft zu Hilfe und Beistand.

Pfarrer i.R., Karl Sutor beeindruckte die Zuhörer mit einer Mut machenden, aber auch ehrlichen Weihnachtsbotschaft. Mit seiner Ansprache hegte Sutor den Wunsch "man wolle für den Frieden in der Welt eintreten". Doch er legte auch den Finger in die klaffenden Wunden der gegenwärtigen Welt. "Wie schwer tun wir uns mit dem Frieden", so der ehemalige Gemeindepfarrer. "An allen Ecken der Erde fällt uns immer wieder Krieg auf." Die Ursachen seien vielschichtig. Vielfalt mache uns Angst. Der Große drücke den Kleinen nieder. "Es richtet sich auch gegen die Umwelt und die Natur. Nicht umsonst redet man von Raubbau und Umweltzerstörung. Systematisch werden bestimmte Gegenden in unserer Welt ausgebeutet und kaputt gemacht."

Nach mehr als 70 Jahren Frieden sieht Sutor die Gefahr, dass man diesen Frieden als Selbstverständlichkeit ansehen könnte. "Im Großen wie im Kleinen haben wir stets die Aufgabe, immer den Frieden zu suchen", betonte er. Das gelte auch in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und in der Schule. Angesichts der Kriege und der zunehmenden Gewalt in der Gegenwart verlasse die Menschen manchmal der Mut. "Wir müssen lernen, dass Frieden immer ein Geschenk Gottes ist."

Auch kleinste Schritte zum Frieden seien wichtig. "So wie wir heute das Friedenslicht weitergeben an die Menschen, die guten Willens sind. Damit aus Fremden Freunde werden, damit aus dem Gegeneinander ein Miteinander und Füreinander entstehen kann."

Die Pfadfinder verabschiedeten die Besucher singend in hoffentlich friedvolle Weihnachtsfesttage. "Vergesst für ein paar Stunden nun, was euch bedrücken mag. Es folgt auf jede Dunkelheit gewiss ein neuer Tag. Und das Friedenslicht soll leuchten wie Gold, wenn ihr es wollt."