Bad Liebenzell/Calw Fuchtel fordert schnelle Regierungsbildung

Spekulationen auf Minderheitsregierung beiseite legen

Fuchtel mahnte Beschleunigung an. Solange wie Jamaika brauche der Prozess nicht zu dauern, betonte der Parlamentarische Staatssekretär, schließlich würden sich alle Akteure kennen. Spekulationen auf eine Minderheitsregierung sollten beiseitegelegt werden: "Wenn Deutschland keine kalkulierbare Regierung hinbekommt, was können wir dann von anderen in Europa erwarten?", fragte der Bundestagsabgeordnete in die Runde und bekam dafür Zustimmung. Fuchtel sieht genügend Schnittmengen zur Bildung einer Koalition mit der SPD und nannte beispielsweise die innere Sicherheit, aber auch seinen jetzigen Tätigkeitsbereich, aktuell bei der Ausformung des Marshallplans mit Afrika.

Ausgangslage sei weiterhin das Union-Wahlprogramm und das von den Schwesterparteien verabschiedete Regelwerk zur Migration. Er sei sich sicher, dass breite Zustimmung seitens der Bürger für die CDU-Forderung bestünde, dass jetzt nicht die Zeit für einen schnellen Familiennachzug bei subsidiär geschützten Flüchtlingen sei.