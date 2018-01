Bad Liebenzell Bahnstrecke ist am Wochenende gesperrt

Ersatzbusse unterwegs

Alle Züge enden und beginnen in Bad Liebenzell und verkehren fahrplanmäßig. Zwischen Pforzheim und Bad Liebenzell fahren während dieser Zeit Busse des Ersatzverkehrs. In Richtung Pforzheim kommen die Busse wegen der längeren Fahrzeit verspätet an. Ab Pforzheim fahren sie vor der planmäßigen Abfahrtszeit der Züge los, um in Bad Liebenzell die Anschlusszüge zu erreichen. Die Busse halten in Bad Liebenzell (Bahnhof), in Monbach (Haltestelle Monbachtal), in Unterreichenbach (Untere Bahnhofstraße), in Pforzheim-Weißenstein (Steinbergsgutstraße) und in Pforzheim (ZOB). Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de/aktuell, in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft informieren.