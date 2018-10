Bad Liebenzell Backhaus Beinberg: endlich geht’s los

Eindeutig förderwürdig

Die, das berichtete auch Dajana Greger (Geschäftsführerin der Leader-Aktionsgruppe Schwarzwald) augenzwinkernd in ihrem Grußwort, Großhans auch bei der entscheidenden Vorstellung des Beinberger Projekt vor ihrem Gremium getragen hätte – weshalb die Bereitschaft vielleicht noch ein bisschen größer gewesen sei, den Backhaus-Neubau (mit knapp 45 000 Euro) mitzufinanzieren. Zumal Großhans’ Hand während seines Vortrags "immer mal wieder" in Richtung Waffenholster gegangen sei, scherzte sie.

Wobei die Förderwürdigkeit des Beinberger Backhauses diese Art von "Nachdruck" sicher nicht gebraucht hätte. Schließlich passen die Projekt-Parameter in diesem Fall wie "ein Schlüssel ins Schloss" zu den Zielen, die das Leader-Förderprogramm der EU für die Gewährung von Finanzmitteln formuliert: Lebensqualität im ländlichen Raum sichern und erhalten; lebendige Dorfzentren schaffen; Gemeinschaft stärken; und das alles auch noch generationsübergreifend. Wobei auch die Verwendung heimischer Hölzer die Förderwürdigkeit wie in diesem Fall noch unterstützte. Besonders hervorgehoben wurde von Greger zudem, dass das Backhaus in direkter Nachbarschaft zum Kindergarten entsteht. Und dieser aktiv in die Aktionen und Aktivitäten des Backhauses später (und eigentlich ja auch jetzt schon, wie der Spatenstich zeigte) mit eingebunden werden soll.

Was zuvor in seiner Ansprache auch Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer explizit hervorhob. Backen und gutes Brot seien ein Kulturgut. Gerade auch die alten Rezepte dürfte nicht verloren gehen. Oder das Wissen, wie man so einen großen Holzofen mit den richtigen Scheiten anzuheizen hat – was ja nicht ganz so einfach sei, wie man auch am bestehenden Backhaus in Möttlingen immer wieder in der Praxis nachvollziehen könne. "Das braucht schon auch richtig Erfahrung." Ebenfalls Wissen, dass nun im künftig neuen Backhaus auch an die nächsten Generationen erfolgreich weitergegeben werden könnte.

Wobei im künftigen Beinberger Backhaus neben den alten Rezepten (irgendwie freuen sich hier im Ort schon alle auf zünftigen Zwiebelkuchen aus dem ersten Holzfeuer) auch ganz neue Rezepte auf ihre Feuerprobe warten. Etwa das eigens von Bürgermeister Fischer entwickelte "Waldhufenkrustenbrot" – das hoffentlich nicht so sperrig schmecken wird wie es heißt. Geht mit der Bauphase alles gut, soll der Neubau, der als Anbau des bestehenden Schlachthauses und des Feuerwehrgerätehauses realisiert wird, in einem knappen halben Jahr fertig werden. Und dann steht wohl die nächste, zünftige, richtig große Feier in Beinberg ins Haus – mit richtig viel frisch gebackenem Brot. Und natürlich Zwiebelkuchen.