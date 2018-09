Bad Herrenalb Vom "Wanderer" bis zur "Cantata di Montagna"

Wichtige Termine stehen für Gastgeber Concordia Bernbach 2019 an, wie Rolf Gröner nicht zu erwähnen vergaß: Im Juni wird das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Dazu wird es am 15. Juni ein Konzert in der Klosterkirche geben und am 16. Juni einen Festgottesdienst.

Am Wochenende darauf, dem 22. und 23. Juni, findet dann das Jubiläumsfest in Bernbach statt. Eine große Freude und Herausforderung zugleich für den traditionsreichen Verein.