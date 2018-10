Bad Herrenalb Vielseitiges Programm geboten

Bad Herrenalb-Neusatz. Im Rahmen der beliebten Aktion "Gläserne Produktion" öffnen die Familien Dreßler und Duss mit Unterstützung der Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz des Landratsamts Calw am Sonntag, 14. Oktober, von 12 bis 18 Uhr die Türen des Schwalbenhofs in der Uhlandstraße 2, in Neusatz. Bei dieser Veranstaltung haben interessierte Verbraucher die Möglichkeit, hinter die Kulissen landwirtschaftlicher Betriebe zu schauen.