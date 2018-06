Bad Herrenalb Verschiedene Töpfe stehen im Fokus

Bad Herrenalb. Die Siebentäler Therme verzeichnete im Jahr 2016 einen Verlust in Höhe von 940 000 Euro, bei 110 615 Badegästen, beim Freibad (24 902 Besucher) belief sich das Minus auf 173 000 Euro. Geschäftsführerin Karina Herrmann wollte gegenüber unserer Zeitung aufgrund einer noch ausstehenden Aufsichtsratssitzung keine Auskünfte über die Zahlen des Jahres 2017 geben.

Zur Erinnerung: Der Bad Herrenalber Gemeinderat beschloss bei der Haushaltsberatung unter anderem, dass die von der Stadt "zu beeinflussenden Einnahmen" bis zum 31. Dezember 2019 "in der durchschnittlichen Einnahmensumme" um zehn Prozent gesteigert werden müssen. Außerdem wurde Bürgermeister Norbert Mai beauftragt, "eine Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH einzuberufen. Dort ist bis 31. Dezember 2018 eine Entscheidung zur Verlustreduzierung der Bäderbetriebe auf null Euro ohne direkte oder indirekte Risikobeteiligung der Stadt Bad Herrenalb herbeizuführen. Die aus der getroffenen Entscheidung folgenden Maßnahmen sind bis zum 30. Juni 2019 vollständig umzusetzen". Das Haushaltssicherungskonzept muss dem Verwaltungsausschuss am 18. Juli und dem Gemeinderat am 25. Juli vorgelegt werden.

Staatliche Hilfe