Bad Herrenalb Unerschütterlicher Glaube in Siebentäler Therme

"Das ist handwerklich einfach falsch", ärgerte sich Stadtrat Andreas Tockhorn (Grüne PLUS) nach den Ausführungen des Bürgermeisters. "Dorena hat ein in sich konsistentes Konzept vorgelegt. Sie skelettieren das einfach und lassen genau die Themen weg, die den Unterschied zu anderen Thermen ergeben haben. Aus einem originären Produkt machen Sie ein Allerweltsprodukt." Und daher könne die Kalkulation auch nicht aufgehen.

Gertraud Maier (UBV) unterstrich, dass es zunächst um einen Grundsatzbeschluss gehe, ob das Gremium hinter dem Erhalt der Therme stehe oder nicht. Denn vorgestellt hatte die Verwaltung neben der priorisierten Variante der Sanierung auch weitere Alternativen wie die Fortführung ohne Investition (11 Millionen Euro Unterhaltskosten bis 2030), den Abriss (5,8 Millionen Euro), die Stilllegung (fünf Millionen Euro) und den Verkauf. Für Letzteres, stellte Hoffmann allerdings klar, seien keine Investoren in Sicht.

"Thermen schreiben immer Verlust"

Maier und auch Hoffmann machten klar, dass ohne eine solche Grundsatzentscheidung kein vollständiges Konzept und auch kein schlüssiger Businessplan zu erstellen seien. "Thermen schreiben immer Verlust", sagte Maier, "Doch es geht um etwas viel essenzielleres als nur Zahlen, Daten, Fakten." Der Rückbau der Therme sorge für eine schlechte Außenwirkung der Stadt. Das könne Investoren und auch Privatleute verunsichern. "Jeder, der Geld investiert, will wissen, was in der Zukunft kommt", so Maier weiter. Sie werde deshalb mit vollem Selbstbewusstsein für den Verwaltungsvorschlag stimmen.

Rüdiger König (UBV) widersprach seiner Fraktionskollegin vehement: Die wirtschaftliche Lage Bad Herrenalbs sei so schlecht, dass die Stadt nicht in der Lage sei, Zins und Tilgung für die riesige Investition aufzubringen. Mit all den Investitionen, die man in der Vergangenheit bereits in die Therme gesteckt habe, sei man auf keinen grünen Zweig gekommen, die Besucherzahlen würden seit Jahren sinken. "Wer heute Abend dieser Vorlage zustimmt, stimmt dafür, dass uns der Schuldenberg irgendwann erdrückt", appellierte König an das ­Gremium.

Dorothea Müller (Grüne PLUS) stieß in dasselbe Horn: "Wenn man daran denkt, dass 2001 und 2010 bereits millionenschwer in die Therme investiert worden ist und sich das in den operativen Zahlen nicht widergespiegelt hat, dann wundert mich schon, was das Dorena-Konzept jetzt davon abheben sollte." Sie sei zwar keine ausgesprochene Thermen-Gegnerin, doch sie wünschte sich ein besseres Konzept der Verwaltung, "damit unsere Nachkommen nicht mit einem millionenschweren Schuldenberg dastehen".

Mehrheit stimmt für Sanierung der Therme

Nach Ansicht von Hermann Ruff (Grüne PLUS) komme eine solche Entscheidung zum falschen Zeitpunkt. "Ich bin der Meinung, so eine Jahrhundert-Entscheidung können wir in einer Situation, wie wir mit der weltweiten Pandemie gerade sind, nicht treffen." Als Sozialdemokrat gehe es ihm auch um die "eigentlichen Leidtragenden": die 25 Beschäftigten der Siebentäler Therme.

Doch um eine Entscheidung kamen die Stadträte nicht herum. Nach gut zwei Stunden intensiver und emotionaler Diskussion war der Redebedarf erschöpft.

Nach einem Antrag von Stadtrat König wurde der Grundsatzbeschluss in einer namentlichen Abstimmung getroffen. Und diese fiel denkbar knapp aus. Am Ende waren es sieben zu fünf ­Stimmen, die für eine Sanierung der Therme nach Vorschlag der Verwaltung plädierten.

Mit diesem Grundsatzbeschluss kann die Verwaltung nun arbeiten, ein richtiges Konzept erarbeiten und einen Businessplan erstellen lassen. All das ist Grundlage für den Antrag auf Fördermittel, die dann unter Umständen auch fließen könnten. Nicht umsonst sagte Hoffmann nach dem Beschluss: "Die wirkliche Arbeit beginnt jetzt."