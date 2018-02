Bad Herrenalb Tür ist zu

Man kann es drehen und wenden wie man will: Die Hardliner bleiben hart – Befürworter und Gegner eines Landkreiswechsels von Calw nach Karlsruhe. Zwar stimmten beim Bürgerentscheid 1872 Bad Herrenalber mit Ja sowie 1829 mit Nein. Und die Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" hat sich somit durchgesetzt. Doch war es eine ganz knappe Mehrheit, was bei der Entscheidung in Stuttgart auch eine Rolle spielen dürfte. Zumal Stadtrat Christian Romoser es treffend auf den Punkt bringt: Beide Kreise hätten sich ablehnend geäußert. Was bedeute: "Man kann nur durch eine Tür gehen, wenn sie offen ist. Und diese Tür ist nun mal zu". Bis Anfang März muss die Große Anfrage der Regierungsfraktionen abgearbeitet sein. Eines steht bereits fest: Die Antworten des Innenministeriums werden nicht nur in der Kur­stadt mit Spannung erwartet.

Bad Herrenalb. Die Große Anfrage hatten die beiden Regierungsfraktionen Grüne und CDU an die Landesregierung gestellt – sie ist das ausführlichste Instrument des Parlaments und soll nun Klarheit in die Angelegenheit bringen.

"Wir haben hier alle eine abwartende Haltung. Die spürt man auch in der Bevölkerung", meint Michael Theis, Stadtrat der Grünen Liste im Gemeinderat auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. "Ich gehe davon aus, dass der Frage-Katalog von der Landesregierung zügig abgearbeitet wird." Das sei auch mit Blick auf die Stadtentwicklungsplanung 2030 wünschenswert. Er als Privatperson hoffe, dass der Kreiswechsel abgelehnt werde. Da er sich aber als Stadtrat dem Bürgerwillen, der im Bürgerentscheid abgefragt wurde, beuge, wolle er einfach abwarten. "Mir ist egal ob sich das Land dafür oder dagegen aussprechen wird. Aber mir ist es wichtig, dass die Anfrage gründlich und nicht unbedingt schnell beantwortet wird", meint hingegen Dietmar Bathelt, Ortsvorsteher von Neusatz.