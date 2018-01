Bad Herrenalb Stadt orientiert sich an Erfolg der Gartenschau

Eher handwerklich kreativ geht es vom 19. bis 21. Mai im historischen Klosterviertel zu. Drei Tage lang kann rund 30 Anbietern auf dem Kunsthandwerkermarkt über die Schulter geschaut werden.

Theaterfans kommen vom 14. bis 30. Juni auf ihre Kosten: Mit der Posse "Ein Sack voller Abenteuer" und dem Kinderstück "Das UN – eine wundersame Waldgeschichte" wird wieder das alljähr­liche Sommernachtstheater im Schwarzwaldstädtchen auffgeführ. Spiel, Satz und Sieg heißt es vom 17. bis 22. Juni beim 53. Internationalen Senioren-Tennisturnier und dem 47. Ernst-Potten-Gedächtnisturnier auf der Schweizer Wiese. Freuden für den Gaumen gibt es am 24. Juni beim Naturpark-Markt auf dem Rathausplatz zum Probieren und nach Hause nehmen.

Mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller geht der Gaumenschmaus Anfang August gleich weiter: Das Klosterfest im historischen Klosterviertel nimmt die Besucher mit in die Zeit des Mittelalters. Eine Reise in eine nicht allzu ferne Vergangenheit bietet das große Bahnhofsfest, das am 18. und 19. August den Betrieb wie im 19. Jahrhundert aufleben lässt. Feine Küche und ein musikalisches Programm erwartet Besucher am 1. Oktober auf dem alljährlichen Herbstmarkt im Kurhaus.

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln, Glühwein und gebrannten Mandeln liegt am 8. und 9. Dezember in der Luft, wenn der Adventsmarkt die vorweihnachtliche Zeit einläutet. Zum Jahreswechsel lädt die große Silvestergala im Kurhaus Bad Herrenalb wieder zum gemeinsamen Feiern ein.

Aktuell befinden sich weitere Veranstaltungen im Kurhaus noch in der Ausarbeitung. Es seien Themen wie Frühlingsfest, "Angrillen", 20 Jahre-Party, Oktoberfest, Big Band sowie einige Konzerte geplant, verrät Zenker. Sie freue sich in diesem Jahr vor allem auf die Weiterentwicklung der Stadt und auf die Folgeprojekte im Anschluss an die Gartenschau 2017.