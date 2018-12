Bad Herrenalb Siebentäler Therme: Kein Schnellschuss

Nachdem am 25. April bei Stimmenpatt der Haushalt 2018 abgelehnt worden war, gab es in der Gemeinderatssitzung am 16. Mai nur noch eine Gegenstimme und eine Enthaltung.

Der Grund dafür waren diese Beschlüsse: "Der Gemeinderat beschließt, den Verlust des Eigenbetriebs ›Touristik Bad Herrenalb‹ im Haushaltsjahr 2019 auf 200.000 Euro zu deckeln. Nach Vorlage des Tourismuskonzeptes wird über die Festsetzung der weiteren Verlustzahlungen ab 2020 beschlossen." Zudem sagte das Gremium Ja dazu, dass die von der Stadt "zu beeinflussenden Einnahmen" bis zum 31. Dezember 2019 "in der durchschnittlichen Einnahmensumme" um zehn Prozent gesteigert werden müssen. Außerdem wurde Bürgermeister Norbert Mai beauftragt, "eine Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH einzuberufen. Dort ist bis 31. Dezember 2018 eine Entscheidung zur Verlustreduzierung der Bäderbetriebe auf null Euro ohne direkte oder indirekte Risikobeteiligung der Stadt Bad Herrenalb herbeizuführen. Die aus der getroffenen Entscheidung folgenden Maßnahmen sind bis zum 30. Juni 2019 vollständig umzusetzen."

Wie am Mittwoch der Rathauschef auf Anfrage unserer Zeitung sagte, sei ein Schnellschuss nicht hilfreich. Er könne die Gesellschafterversammlung nur einberufen, wenn er eine klare Weisung des Gemeinderats erhalten habe. Und dieses Jahr werde es wohl keine Einigung im Gremium geben, weil Gespräche mit potenziellen Investoren "noch nicht zu Ende geführt sind".