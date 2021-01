Bad Herrenalb "Quelle im Gaistal" wird verkauft

Erst 2015 war das Objekt am Gaisbach mit großzügigem Grundstück durch die Missionsgesellschaft erworben worden. Damals von den Diakonissen, die dort vorher ein christliches Erholungsheim, das "Haus Aufblick", betrieben hatten. Die Schweizerische Glaubensmission wiederum war rund 40 Jahre lang in Dobel im "Haus Birkengrund" beheimatet. Von diesem mussten sie sich wegen der begrenzten Räumlichkeiten sowie zuletzt zu hohen Renovierungsaufwandes trennen. Bereits in Dobel waren Zita und Ruedi Hermann einige Jahre Hausleiter-Ehepaar.

Abschiedsfeier fällt aus