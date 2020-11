Bad Herrenalb Mit Tellerwaschen angefangen

Darauf bedacht, eine gewisse Distanz zum Durcheinander seiner Gedanken zu entwickeln, entschied sich Graubner 1992 erneut für eine Reise. "Ich habe alles an den sprichwörtlichen Nagel gehängt und bin nach Indien gereist, um dort ein Jahr lang die hohe Schule der Achtsamkeit zu vertiefen." Die Entfaltung dieser Einsicht wird "Vipassana-Meditation" genannt, die Graubner schon bald als ehrenamtlich agierender Lehrer verinnerlicht hat. "Und genau das ist auch der Grund, warum ich nach Bad Herrenalb gekommen bin", berichtet Graubner, der 1993 für den Auf- und Ausbau der "Schönen Aussicht" in ein Meditationszentrum in den Schwarzwald reist. Mit der Koordinierung und Managementarbeit betraut, arbeitete er ehrenamtlich für das idyllisch gelegene Seminarhaus unterhalb der Falkensteinfelsen.

Nebenbei gründet er eine zweite Firma, jobbt im Altersheim und entscheidet sich nach drei Jahren für ein Duales Studium der Holztechnik. Um die Wartezeit auf einen Studienplatz zu verkürzen, nutzte er die Chance bei Daimler in Gaggenau und startete dort als Ferienarbeiter. "Und dann lief alles anders als geplant", berichtet Graubner. Er übernimmt ein Projekt zur Dokumentation von Umweltproblemen und entwickelt daraus Strategien zur Umsetzung von Arbeitsabläufen, die seinen spezifischen Fachkenntnissen und seinem analytischen Denken entsprechen. "Nach sechs Monaten konnte meine Stelle nicht verlängert werden, und da bei Daimler noch viele weitere spannende Projekte lockten, machte ich mich erneut selbstständig", so der Tenor eines Unternehmers, der heute mehr als 20 Personen in verschiedenen Fachbereichen beschäftigt, um Projekte auf drei Kontinenten in unterschiedlichsten Industriebereichen zu begleiten.

Auch in Corona-Zeiten gut ausgelastet

Eine starke Eigenverantwortung mit hohen gegenseitigen Erwartungen fordert ein Maximum an das Finden von Lösungen und an deren Qualität. Daher zählen die Bereiche Qualitäts- und Projektmanagement, Arbeitssicherheit und Software zu den vier Säulen seines Unternehmens, mit denen er aktuell nicht nur den Aufbau einer Produktionslinie für Getriebemontage von Nutzfahrzeugen in Brasilien begleitet, sondern darüber hinaus auch Umweltschutz- und Energiemaßnahmen wie die CO2-Reduktion bei Industriebetrieben unterstützt. "Durch unsere Analysen und Recherchen erstellen wir Konzepte, die zu Einsparungen führen, oder die dazu dienen, das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter zu verbessern", erklärt Graubner, der mit seinen Dienstleistungen stets das komplexe Ganze im Auge behält und darauf bedacht ist, das Risiko und die Kosten seiner Auftraggeber zu minimieren. Getreu der Vipassana-Praxis liegt sein Bestreben darin, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern einen Weg für seine Auftraggeber zu finden, um "das durch Unwissenheit verursachte Leiden zu überwinden". Mit dem sprichwörtlichen "Dienst am Kunden" ist Graubner auch in Corona-Zeiten gut ausgelastet, allerdings nicht alleine auf Industrieunternehmen fixiert. In einer selbstbewussten Architektursprache hat er mit dem Holzprojekt und Feriendomizil "Schwarzwaldstrand" in Bad Herrenalb bereits attraktive Preise eingeheimst, weil Graubner hier als Selfmademan nicht nur sein Wissen als Bootsbauer, sondern darüber hinaus auch seine analytische Expertise in Sachen Energiebilanz nutzbringend einsetzen konnte.