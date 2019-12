Bad Herrenalb Maßnahmen gegen Jux-Kandidaturen

Bad Herrenalb/Stuttgart - Der Verband baden-württembergischer Bürgermeister fordert Maßnahmen gegen nicht ernst gemeinte Kandidaturen wie in Bad Herrenalb. Verbandspräsident Michael Makurath sprach sich am Montag in Stuttgart dafür aus, dass Kandidaten für das Bürgermeisteramt auch in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern zunächst Unterstützungsunterschriften sammeln sollten. Solche Unterschriften müssen schon in größeren Gemeinden vorgelegt werden. Das Gesetz sollte nach Makuraths Meinung geändert werden. Zuständig dafür ist das Land. Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb standen in diesem Herbst 35 Bewerber zur Wahl - die meisten kamen von der Satirepartei Die Partei oder aus deren Umfeld.