Bad Herrenalb Interessengemeinschaft sponsert

Auch die Sonderaktionen waren gut besucht. Zum Mitternachtsschwimmen kamen 221 Gäste.

Zu einem solchen Anlass spielte einmal die Band "Remember" direkt am Beckenrand. Frühschwimmer gab es insgesamt 420. Beim ersten Sponsorenschwimmen zogen 70 Schwimmer 3441 Bahnen. 70 Sponsoren spendeten dafür 3441 Euro. Damit wird rechtzeitig vor der nächsten Saison eine kostenlose WLAN-Versorgung auf dem Freibadgelände installiert.

Am ersten Hundeschwimmen in der fast 80-jährigen Geschichte des Bad Herrenalber Freibads kamen 87 Hunde sowie 188 Frauchen, Herrchen und Neugierige.

Alles in allem also ein Erfolgsjahr – auch im Hinblick auf die zwei lebensbedrohlichen Situationen, die das Freibadpersonal meisterte. Am 26. Mai rettete Kassiererin Doris Ochner ein acht Monate altes Baby, das ein Stück Alufolie geschluckt hatte.

Am 18. August bewahrte Bademeisterin Christiane Kühn ein vierjähriges Mädchen vor dem Tod durch Ertrinken. Es war im Schwimmerbecken untergegangen.