Bad Herrenalb Große Pläne für Hotel am Kurpark

Die Eigentümer des Hotels stammen aus der Türkei. Sie betreiben dort nach eigenen Angaben ein großes Hotel in Antalya. In Deutschland sind sie in Karlsruhe und Baden-Baden vertreten.

"Wir hätten auch ein Hotel in einer größeren Stadt wie Berlin eröffnen können. Wir haben uns aber bewusst für Bad Herrenalb entschieden", erläutert Aydogan-Öcal. Der Schwarzwald sei hier ein klarer Standortvorteil. Auch in Antalya stehe das Hotel in unmittelbarer Nähe zur Natur. Deshalb habe man sich hier gleich wohlgefühlt. Die Nähe zu wirtschaftlichen Zentren wie Karlsruhe sei ebenfalls ein Argument für Herrenalb gewesen. "Und die Sieben ist in der Türkei eine Glückszahl", scherzt Aydogan-Öcal mit Bezug auf die Siebentälerstadt.

Gäste seien schon reichlich da gewesen, berichtet Aydogan-Öcal. Die Gartenschau habe sich auch positiv auf die Bettenauslastung ausgewirkt. An Weihnachten und Silvester sei man beinahe ausgebucht gewesen. "Unsere Besucher kommen aus Deutschland, der Schweiz, England oder Tschechien", präzisiert die Hoteldirektorin. Man denke international im Hotel am Kurpark.

Aber auch die Herrenalber seien herzlich eingeladen im Hotel und dem Restaurant vorbeizuschauen. "Neulich hatten wir eine Veranstaltung mit lokalen Musikern. Dazu haben uns viele Nachbarn besucht", freut sich Aydogan-Öcal.

Auch mit den anderen Hoteliers der Stadt verstehe man sich gut. "Und das Tourismus-büro untertützt uns sehr viel", berichtet sie. Man fühle sich rundum wohl in Herrenalb.