Bad Herrenalb Fast doppelt so viel Obst wie sonst

An diesem Samstag liefern die Traktoren und Autos mit Hängern fast regelmäßig im Halbe-Stunden-Rhythmus Obst an. Über zehn Parteien sind bis nach der Mittagszeit eingetragen. Und viele sind fleißiger als gedacht, liefern mehr Obst als angekündigt. So wie Klaus Hoffmann und Stefan Klee, die nicht 200, sondern fast 400 Kilo gesammelt haben. Das erfahrene Moschde-Team rechnet solche "Varianzen" schon ein. Aber: "Gegen 14 Uhr ist samstags Schluss mit dem Pressen", sagt Marliese Wurster, "dann wird erst mal Mittag gegessen. Das Heißabfüllen dauert dann noch." Und auch, bis alles gereinigt und verstaut ist – für den nächsten Termin.

Denn bis 20. Oktober ist die Kelter geöffnet. Es ist ein absolutes Rekordjahr seit Wiedereröffnung der Mosterei im Schulhaus 2015. Während in einer Regelsaison etwa zehn Tonnen Obst angeliefert werden und davon 4000 bis 4500 Liter Saft heiß abgefüllt wird, waren es diese Saison bisher bereits mehr als 20 Tonnen Obst und über 10 000 Liter heißabgefüllter Saft.

Der Trend geht hin zu dieser haltbaren Form des Saftmachens. Obwohl er immer noch am besten frisch aus der Presse schmeckt. Da sind sich die Anlieferer auch an diesem Samstagmorgen einig. Mancher zückte den Becher für eine Direktprobe, in guter Nachbarschaft wird gern mal ein Liter an "Dritte" abgegeben. Zumal Ulrich Wurster bis zu 62 Öchslegrade für manchen orangegelben, natursüßen Saft messen kann. "Richtig gut." grinst er, "vor fünf Wochen waren es noch knapp mehr als 45 Grad."