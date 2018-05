Bad Herrenalb Engagement

Im September 2017 wurde die Interessengemeinschaft Gartenschau Bad Herrenalb aus der Taufe gehoben. Bereits vor und während der Großveranstaltung waren zahlreiche Vereine, Klubs, Schulen, Kindergärten und Privatpersonen ehrenamtlich in vielen Projekten vertreten und damit maßgeblich am Erfolg der Gartenschau beteiligt. Mit bürgerlichem Engagement soll das Motto "Blütentraum und Schwarzwaldflair" auch künftig in der Siebentälerstadt gelten.

Bad Herrenalb. Am 13. Mai jährt sich die Eröffnung der Gartenschau 2017 in der Siebentälerstadt. Und deshalb lädt die IG Gartenschau am Jahrestag zum "Frühling in Bad Herrenalb" ein.

"Mit diesem kleinen Stadtfest soll das zarte aber vitale Pflänzchen unserer IG aufleben und wachsen", sagte Reinhold Rau, Vorsitzender der IG Gartenschau, im Vorfeld.