Bad Herrenalb Diskussionsfreudige Gruppe auf Tour

Bei einem Geschäftsordnungsantrag unmittelbar vor einer Abstimmung wurde dem Vortragenden das Mikrofon ausgeschaltet, da er diesen zu einer Meinungsäußerung nutzen wollte.

Während des anschließenden Gesprächs mit Caspary wurde die Bad Herrenalber Gruppe kurz in die Arbeitsweise des Parlaments und dessen Ausschüsse eingeführt.

Einer kompakten Präsentation seines eigenen Werdegangs und der Darlegung seiner Zuständigkeit im Parlament schloss sich ein Dialog an, bei dem laut Mitteilung kein Thema ausgespart blieb. Als Volkswirt engagiert sich Caspary vorrangig im Ausschuss für Internationalen Handel, in dem er bis zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament als Koordinator (Sprecher) für seine Fraktion tätig war.

"Die aus der Gruppe zu einer Vielzahl von Themen gestellten Fragen wurden kompetent beantwortet. Leider war die Zeit etwas zu kurz, denn die bekannte Diskussionsfreudigkeit der UBV war auch hier zu vermerken", heißt es weiter.

Dies könnte der Anlass dafür sein, Caspary im Herbst zu einem Stammtisch der UBV nach Bad Herrenalb einzuladen. In der Diskussion kam nämlich vielen die Erkenntnis, "dass wir über die Arbeit und Funktionen des Europaparlaments und seiner Verknüpfungen mit den nationalen Parlamenten sehr wenig wissen".

Mit dem Bus ging es weiter zur Anlegestelle für die gebuchte Bootsrundfahrt durch das historische und neue Straßburg.

Der Aufenthalt wurde mit einem Spaziergang um das Münster abgerundet.

Der Abschluss mit Abendessen führte die Gruppe in die "Linie 1" in Bad Herrenalb, wo man einen interessanten Tag bei idealem Wetter und in bester Stimmung ausklingen ließ.