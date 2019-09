Bad Herrenalb Chefsessel im Rathaus ist heiß begehrt

Normalerweise wird die Reihenfolge nach dem Eingang der Bewerbungen festgelegt. Weil aber Kandidaten Unterlagen am Wochenende eingereicht hätten, und die Bewerbungen damit als zur gleichen Zeit vorgelegt gelten, müsse per Los im Gemeindewahlausschuss entschieden werden, wer an welcher Stelle auf dem Wahlzettel steht. Da Hoffmann als auch Zenker ebenfalls ihre Unterlagen an einem Wochenende eingeworfen haben (wir berichteten), wird auch hier die Reihenfolge per Losentscheid festgelegt – in diesem Fall entscheidet sich, wer auf dem Stimmzettel an erster Stelle steht.