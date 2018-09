Bad Herrenalb Bunte Vielfalt mit 36 Ausstellern

Bad Herrenalb. Strahlender Sonnenschein und fast sommerliche Temperaturen bescherten dem Kurort am letzten September-Wochenende einen regelrechten Besucheransturm rund um das Kurhaus, das zum traditionellen Herbstmarkt lockte. Auch Kinder hatten ihre helle Freude am Pfadfinder-Stand, der ganz traditionell das Ausstechen von Kürbisköpfen anbot und selbst Erwachsene zum Basteln anregte. Aus Achern waren verschiedene Kürbis-Variationen zu bestaunen, die vom Spagetti-, Butternuss-, Gorgonzola- und Muskatnuss-Kürbis bis zu einer unendlichen Vielfalt an Zierkürbissen alle Farben und Variationen für aromatische Gaumenfreuden und dekorative Gestaltungen boten.

Produkte direkt vom Erzeuger waren der Höhepunkt des Herbstmarktes, der Hersteller aus Baden und Württemberg zugleich vor dem Herrenalber Kurhaus präsentierte. Wer Lust auf etwas Herzhaftes hatte, konnte am Südtiroler Marktstand Bergkäse aus Heumilch ebenso wie traditionellen Schinkenspeck, Lamm- und Wildvariationen verkosten.

Besonderes rund um Kunst