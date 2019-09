Bad Herrenalb Bürgermeisterwahl: Wie viele Kandidaten kommen zur Vorstellung?

Zweieinhalb Stunden

Das wären dann 150 Minuten Redezeit, also zweieinhalb Stunden. Hatte doch der Gemeinderat Anfang dieses Monats Folgendes beschlossen: Vorstellungen finden jeweils ab 19 Uhr am Montag, 30. September, im Bad Herrenalber Kurhaus, am Mittwoch, 2. Oktober, in der Bernbacher Festhalle, am Montag, 7. Oktober, im Rotensoler Waldkurhaus und am Donnerstag, 10. Oktober, in der Neusatzer Bronnenwiesenhalle statt. Die Kandidaten stellen sich dann einzeln in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs vor. Während sie sprechen, müssen die anderen Bewerber außerhalb des Veranstaltungsraums sein. Jeder Kandidat hat eine maximale Redezeit von 15 Minuten (Hinweis durch den Sitzungsleiter zwei Minuten vor Ende der Redezeit). Im Anschluss an die Vorstellung findet eine gemeinsame Fragerunde statt. Es werden ausschließlich Fragen zugelassen – keine Statements des Fragestellers. Die Zeit für die Beantwortung der Fragen beträgt jeweils maximal zwei Minuten. Das Ende der Veranstaltung ist je nach Anzahl der Bewerber circa um 22 Uhr.