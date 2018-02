Bad Herrenalb "Bürger haben ein Recht auf Antworten"

Zurückhaltende Äußerung

Ähnlich sieht man das wohl auch in Gaggenau im Kreis Rastatt. Der dortige Oberbürgermeister Christof Florus lässt auf Anfrage mitteilen: "Der Oberbürgermeister wird sich zu diesem Thema nicht äußern, da es unsere Stadt nicht tangiert."

Und auch Helge Viehweg, Bürgermeister von Straubenhardt im Enzkreis zeigt sich zurückhaltend: "Der geäußerte Wunsch nach einem Kreiswechsel ist alleinige Angelegenheit Bad Herrenalbs, in die wir uns nicht einmischen."

Auch Christoph Schaack, Bürgermeister von Dobel im Landkreis Calw, möchte sich nicht einmischen. Allerdings wäre man durch die bisherigeVerwaltungsgemeinschaft mit Bad Herrenalb von einem Kreiswechsel wesentlich stärker betroffen als andere Nachbargemeinden. "Ein Kreiswechsel Bad Herrenalbs nach Karlsruhe würde natürlich zu Veränderungen in Dobel führen", so Schaack. "Mit der Verwaltungsgemeinschaft hätte es sich dann."

Deshalb wünsche er sich eigentlich schon, dass Bad Herrenalb im Kreis Calw bliebe. "Für uns in Dobel ist ein Kreiswechsel überhaupt nicht in der Diskussion." Man fühle sich im Landkreis Calw sehr wohl und schätze die kurzen Wege. Außerdem habe man auch als relativ kleine Gemeinde bisher immer bei wichtigen Entscheidungen Gehör gefunden. "Wir sitzen ja auf der Höhe, da ist das scheinbar einfach was anderes", so Schaack. "Aber die Bürger da unten, müssen selbst wissen wohin sie wollen."

Keine Auswirkung

Das findet auch Sabrina Eisele, Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Marxzell im Landkreis Karlsruhe: "Die Bürgerinnen und Bürger in Bad Herrenalb haben ihr Votum abgegeben und nun ein Anrecht darauf, eine Antwort zu bekommen." Daher sei es gut, dass sich die Landesregierung mit der Fragestellung auseinandersetzen müsse. Auf das Verhältnis der Nachbargemeinden hätte der mögliche Kreiswechsel jedoch keine Auswirkung, ist sich Eisele sicher. "Als Nachbargemeinden pflegen wir eine freundschaftliche Verbindung und eine gute Zusammenarbeit über die Kreisgrenzen hinaus." So gebe es eine Reihe an Beispielen für die kreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden: "Hier sind insbesondere die Zusammenarbeit im Bereich Volkshochschule, im Abwasserzweckverband, im Breitbandausbau oder im Tourismus zu nennen."

Zwischen der Kurstadt Bad Herrenalb und dem Verwaltungssitz in Karlsruhe liegt außerdem Ettlingen. Oberbürgermeister Johannes Arnold war allerdings urlaubsbedingt nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.