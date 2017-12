Bad Herrenalb Besucher singen mit rund 80 Kindern ­"Tochter Zion"

Besondere Aufmerksamkeit erweckte eine kleine Gruppe aus dem Nachwuchschor der Aurelius Sängerknaben, die mit Hut und Stab als Hirten gekleidet ein Hirtenlied aus der Batschka, dem heutigen Serbien, in symbolischen Gesten und Gesang vortrugen.

Da in der Adventszeit die Düfte auf den Weihnachtsmärkten und in der Küche beim Backen der Weihnachtsplätzchen die Nase erreichen, versetzten die Sänger die Besucher der Klosterkirche in die Backstube und ließen das Kinderlied "Setz den Teig mit Honig an" erklingen.

Brillant entführten die jungen Knabenstimmen zu einer musikalischen Reise durch Frankreich und präsentierten abschließend mit "Engel haben Himmelslieder" und mit dem festlichen Gloria der Solisten Marius Mai und Marius Duwe ihr breit gefächertes Repertoire.

Im zweiten Teil des Konzertes überraschten die Interpretationen von bekannten Advents- und Weihnachtsliedern in neuen Vertonungen. Unter Leitung von Dorothea Lehmann-Horsch begann der Junge Kammerchor der Lutherana Karlsruhe adventlich mit "Maria durch ein Dornwald ging". Darauf folgte "Wer klopfet an".

Deutsches Magnifikat

Im Anschluss folgten zwei Vertonungen von alten Meistern. "Jesu dir sei Preis", eine Arie aus der Weihnachtskantate von Bach Nr. 142: "Uns ist ein Kind geboren". Darauf folgte das deutsche Magnifikat "Meine Seele erhebt den Herrn" in der Vertonung von Telemann.

Dann folgten Weihnachtslieder aus Ungarn, ein neapolitanisches Hirtenlied und ein Weihnachtslied aus Westfalen. Mit "Vom Himmel hoch, o Engel, kommt" und "Still, weils Kindlein schlafen will" erklangen bekannte deutsche Weihnachtslieder mit den Solistinnen Annemie Wening und Verena Ehmann.

Von dem großen "Weihnachtsgeheimnis", das in uns allen steckt, mit seinen vielen kostbaren Schätzen – sowie dem wichtigsten von allen: der Liebe – erzählten in ihren Solo-Parts Alexa Ettwein, Hannah Rickmann, Chiara Matejcek und Eva Lamparter. Der Junge Kammerchor der Lutherana überzeugte mit seiner reichhaltigen Tradition der Kirchenmusik.

Die Besucher erlebten eine ebenso lebendige wie einfühlsame Präsentation von jungen Talenten, die traditionelle Weihnachtslieder in neu vertonten Sätzen zelebrierten.