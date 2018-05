Bad Herrenalb Arbeit vereinfachen

Bad Herrenalb. Auf der Tagesordnung des Bad Herrenalber Verwaltungsausschusses steht am Mittwoch, 23. Mai, auch der Punkt "Benutzungsordnung für die Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Bad Herrenalb". Es soll beschlossen werden, in Zukunft das Anmeldeheft des evangelischen Landesverbands anstelle einer eigenen Benutzungsordnung zu nutzen. Als Ziel wird in der Sitzungvorlage genannt: "Vereinfachung der Arbeit und gesetzlich immer auf dem neuesten Stand." Es entstehen keine Kosten, da die Stadt als Träger der Einrichtung auch Mitglied im evangelischen Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg ist.