Bad Herrenalb An heißen Tagen kommen bis zu 1000 Badegäste

Das Wasser für die großen Becken gewinnt man von Anfang an aus einer eigenen Quelle. Moderne Technik erwärmt das weiche Wasser auf 24 Grad Celsius und hält es sauber. Durch die konsequente Erneuerung und vorausschauende Aufwertung der Anlage vor 30 Jahren ist das Bad Herrenalber Freibad bis heute attraktiv.

Saisonstart am 18. Mai

Im vergangenen Jahr besuchten 36.270 Menschen das Bad. An einem heißen Tag kommen mehr als 1000 Badegäste. Einen solchen Sommertag wünschen sich die Aktiven der Interessengemeinschaft FreiBadHerrenalb auch am Freitag, 26. Juli. An diesem Tag wird das 30-jährige "Jubiläum" der Generalsanierung des Bades gefeiert. Das Freibad öffnet an diesem Tag von 10 Uhr bis Mitternacht. Am Beckenrand wird eine Musikband spielen. Turmspringer und Turner zeigen ihr Können. Übrigens: Die Freibadsaison beginnt bereits am 18. Mai. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr.