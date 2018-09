Bad Herrenalb Am Ende gibt es ein Helden-Tattoo

Bad Herrenalb. Damit das Albtal ein gemeinsames Gesicht erhält, wurde auch das mittlerweile erfolgreiche interkommunale Crosswander-Projekt im Rahmen von Albtal Plus auf die Beine gestellt, so Bürgermeister Norbert Mai. "Track" ist eine gewollte Wortnähe zwischen "Trekking", also Querfeldeinwandern, und dem englischen "tracken", Spuren lesen, so Sven Lorenz von map.solutions, welche Albtal Plus bei der Entwicklung des Marketingkonzeptes unterstützt.

Abseits "eingetrampelter Pfade", sozusagen als "Anti-Premium-Weg", wurden die beiden ersten Routenetappen im Mai 2017 vorgestellt, wie Jana Kolodzie, Geschäftsführerin von Albtal Plus, erklärte. Die erste Etappe startet am Bahnhof Bad Herrenalb und endet nach 23 Kilometern, rund siebeneinhalb Stunden und satten 1000 Höhendifferenzmetern – auf- und auch abwärts – an der Albtalarena. Die zweite Etappe hat dort ihren Ausgangspunkt und führt nach Marxzell (wir berichteten).

Kleine Sender