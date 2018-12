Bad Dürrheim. Der 45. Christkindlesmarkt mit einer Vielzahl Ständen lädt in die Innenstadt ein um die Weihnachtszeit zu begrüßen. Die weihnachtlich geschmückten Hütten und eine bunt gemischte Auswahl an Basteleien, Holzartikeln, Spielzeug, Naturprodukten und vielem mehr laden zum Stöbern und auch Schlemmen ein. Am heutigen Samstag, 1. Dezember, um 11 Uhr, wird der Christkindlemarkt durch Bürgermeister Walter Klumpp mit musikalischer Begleitung von dem Blasorchester sowie der Kutscheinfahrt von Nikolaus und Knecht Ruprecht begleitet. Geöffnet ist bis 21 Uhr. Die Eröffnung am Sonntag um 11 Uhr mit Nikolaus und Knecht Ruprecht wird musikalisch von dem Jugendblasorchester umrahmt. Um 12.30 Uhr wird die Bläserjugend Unterbaldingen ihr Können präsentieren. Im Anschluss spielt der Musikverein Harmonie Schwenningen um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Als musikalischen Abschluss am 45. Chriskindlesmarkt spielt um 15.45 Uhr die Alphornmusik aus Bad Dürrheim. Geschlossen wird der Markt am ersten Advent um 18 Uhr.