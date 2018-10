Bad-Dürrheim Wanderwoche wird zum Erlebnis

Vom Hotel aus starteten an sechs Tagen alle Touren. Je nach Kondition, Lust und Laune konnte man sich entscheiden, ob es eine etwas anspruchsvollere Tagestour mit bis zu 740 Höhenmetern sein durfte oder eher eine leichtere, aber nicht weniger interessante Aktion. Um dies alles zu stemmen, konnte Karl-Heinz Glauch drei erfahrene Reiseleiterinnen zur Unterstützung gewinnen, die abwechselnd einzelne Touren übernahmen und auf nette und unterhaltsame Weise viel über Land und Leute sowie deren bewegte Geschichte zu erzählen wussten.

Die beeindruckende felsige Höhenformation mit dem Monte Baldo auf der östlichen Seeseite war beispielsweise das Ziel mehrerer Wanderungen. Jede Tour hatte ihre Reize, mal war es der Panoramaweg von Busatte mit über 387 Eisenstufen und herrlichen Ausblicken hinab nach Tempesto, mal eine Seilbahnfahrt von Malcesine zur Bergstation des Monte Baldo, ein anderes Mal von Brentino aus der Pilgerweg über mehr als 1000 Steinstufen hinauf nach Spiazzi zur Basilika Madonna della Corona oder eine Weinprobe bei Bardollino.

Mit der Heimreise plus Zwischenstopp am Reschensee endeten die wunderschönen Tage. Zur Wanderwoche 2019 geht es vom 16. bis 22. Juni in die Pfalz, hierfür bittet Karl-Heinz Glauch schon jetzt um Voranmeldungen.