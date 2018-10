Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein wandert am Sonntag, 7. Oktober im Schönbuch. Abfahrt ab Haltestelle Busbahnhof ist um 9 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Ausgangspunkt der 14 Kilometer langen Wanderung entlang der Traufkante des Schönbuchs ist Entringen im Ammertal. Nach 3,5-stündiger Wanderung wird der Waldfriedhof Herrenberg erreicht, wo dann der Schönbuchturm, Höhe 35 Meter und 348 Stufen, besucht werden kann und sich in unmittelbarer Nähe auch das Lokal der Schlusseinkehr befindet. Die Rückkehr ist für 18 Uhr vorgesehen. Der Fahrpreis für Mitglieder beträgt zehn Euro und ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen bis Freitag, 5. Oktober, 12 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen.