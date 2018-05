Bad-Dürrheim Walter Klumpp liegt auf der Intensivstation

Bad Dürrheim. Mit Bestürzung hörten die Bad Dürrheimer, dass ihr beliebter Bürgermeister an Pfingsten einen Herzinfarkt erlitt und auf der Intensivstation des Schwarzwald-Baar-Klinikums liegt. Beim Radfahren erlitt der agile Bad Dürrheimer Bürgermeister an Pfingstsonntag die Herzattacke.

Nach Angaben von Hauptamtsleiter Markus Stein hat die Familie mittlerweile mitgeteilt, dass sein Zustand jetzt stabil sei. Insofern zeigte sich Markus Stein nach dem ersten Schock Anfang der Woche etwas beruhigt, dass die Situation nach diesen Angaben wohl nicht mehr lebensbedrohlich sei.

Wann Walter Klumpp jedoch an seinen Schreibtisch zurückkehren wird, ist ungewiss. Vergangene Woche leitete der Bürgermeister noch die Gemeinderatssitzung, Anfang Juni wollte er den Deutsch-Italienischen Freundeskreis in die Partnerstadt Spotorno begleiten. Jäh wurde der agile Bürgermeister, der im Dezember seinen 60. Geburtstag feierte, in seinen Plänen für Stadt, Bürger und Privat durch den Infarkt gebremst. Die Amtsgeschäfte übernehmen seine Bürgermeisterstellvertreter und natürlich die Amtsleiter, die in den nächsten Wochen in noch engerer Abstimmung arbeiten werden, genauso wie mit den Fraktionssprechern, so Stein.