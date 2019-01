Bad-Dürrheim Von Bräuchen und Liedern der Narren

Es gibt auch eine Antwort auf die Frage, was die Lieblingsspeisen der närrischen Gesellschaft während der hohen Tage sind: Heringssalat, gebrannte Mehlsuppe, saure Kutteln und Scherben. Die Autoren haben die Rezepte gesammelt und zum Nachkochen und Nachbacken im Buch veröffentlicht.

Aufgeführt ist der traditionelle Narrenfahrplan der Kurstadt, der alljährlich am 6. Januar mit dem Häsabstauben beginnt. Der "Schmotzige Dunnschtig" beginnt um 5 Uhr mit dem Wecken durch den Fanfarenzug in der Innenstadt. Es folgt die Rathausstürmung, der Nachmittag gehört den Kindern, und abends ziehen die Hemdglonker durch die Stadt. Bis zum Dienstag geht es in der Kernstadt und in allen Stadtteilen mit Umzügen und Hallenveranstaltungen närrisch zu, dann gibt es bittere Tränen, denn am Abend wird im Hindenburgpark eine als Hexe verkleidete Strohpuppe verbrannt. Doch ein echter Narr freut sich schon auf die nächste närrische Saison und sagt "S’goht degege!". Interessante Informationen findet der Leser auch über die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und wird in das Bad Dürrheimer Fastnachtsmuseum Narrenschopf geführt, in dem die Fastnachtsgeschichte ihr Zuhause hat.

Das Buch kann ab Montag, 7. Januar, kostenlos beim Architekturbüro Rebholz in der Zehntstraße 1 in Bad Dürrheim abgeholt werden.