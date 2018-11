Bad-Dürrheim Vier Medlz ziehen das Publikum in ihren Bann

Ihr Auftritt unter dem Motto "Heimspiel" war der Abschluss des Kulturforums 2018. Bevor sie ihre eindrucksvollen Stimmen erklingen ließen, bekamen die Zuschauer eine Aufgabe: Sobald ein englisches Wort ausgesprochen wurde, mussten sie sich mit einem bestimmten Ton lautstark melden und alternativ ein deutsches Wort rufen. Viel zu schnell würden Worte im alltäglichen Sprachgebrauch verenglischt. Dabei sei die Sprache ein Kulturgut, das man weitergeben müsse. Wie schnell ein Wort englisch ausgesprochen wird, konnte das Publikum sogleich hören. Doch es war sehr aufmerksam und fand schnell ein deutsches Wort.

"Wir greifen tief in die Kulturkiste", versprachen die vier Sängerinnen der A-Capella-Gruppe und begannen mit dem Lied "Alle Menschen werden Brüder". Wie sie sagten, wollen sie es nicht nur singen, sondern auch hoffen. Mit ihren großartigen Stimmen faszinierten sie die Zuhörer, die schon nach dem ersten Stück kräftig applaudierten. Die vier charmanten "Medlz" berichteten, dass sie außer ihren Auftritten einen Haushalt bewältigen und auch Hobbys – nein, das Wort darf man nicht sagen, es heißt Freizeitbeschäftigungen – haben. Egal ob Klassisches von Beethoven und Schuhmann, oder bekannte Schlager von Udo Jürgens, Helene Fischer, Clueso, Herbert Grönemeyer und anderen Größen – das singende Quartett, bestehend aus Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Silvana Mehnert und Joyce-Lynn Lella, brachte eine großartige Stimmung in den Saal in Bad Dürrheim.