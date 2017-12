Bad-Dürrheim Vier Katzenbabys suchen neues Zuhause

Nina Enchelmaier hatte schon immer ein Herz für Tiere und kümmert sich seit Jahren um Katzenfindelkinder, gibt ihnen wieder etwas Selbstvertrauen und sucht ihnen ein liebevolles Zuhause. Bei einem Besuch bei dem tierlieben Paar geht es in das Obergeschoss in ein Studio, das in ein Katzenparadies umgewandelt wurde.

Mehrere Kratzbäume und viele Kuschelecken, auch gut dafür, sich zurückzuziehen, sorgen dafür, dass die Findlinge nach und nach Vertrauen gewinnen. "Es waren sechs junge Katzen, zwei davon Kater, haben wir zusammen nach Pfaffenweiler vermittelt", erklärt Nina Enchelmaier. Die Familie in Pfaffenweiler sei sehr glücklich mit den Katern und ihr großer Hund habe sofort das Zepter an die Kater weitergereicht, schmunzelt sie.

Die vier Mädels, die noch bei ihr sind, seien sehr verschieden, fährt sie fort. Die schwarze Katze sei sehr verschmust und habe schon viel Vertrauen gefasst, die getigerte Katze sei recht witzig und unternehmungslustig, die beiden weißen Katzen, eine hat rote Punkte, eine "Glückskatze", seien noch sehr scheu und würden sich noch viel zurückziehen. Sie habe im Haus noch zwei eigene erwachsene Katzen und einen Kater, der aber mächtig eifersüchtig sei. Mit den Findlingen habe er nichts am Hut; wenn sie sie mal in das Wohnzimmer lasse, gehe er beleidigt zu den Nachbarn, um erst sehr viel später wieder nach Hause zu kommen, also, wenn die Luft rein ist, erklärt sie.