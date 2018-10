Bad-Dürrheim Viele Jubiläen im Jahr 2019

Zur Koordinierung der Termine kamen über 50 Vereinsvertreter im Haus des Bürgers zusammen, wo unter der Leitung von Hauptamtsleiter Markus Stein die Veranstaltungen für das nächste Jahr Monat für Monat durchgegangen wurden, um möglichst Überschneidungen zu vermeiden.

Kommunalpolitisch zwei wichtige Wahlen

Der wohl wichtigste Termin aus kommunalpolitischer Sicht wird in 2019 die auf den 31. März gelegte Bürgermeisterwahl sein, wo ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den sich nicht mehr zur Wiederwahl stellenden Bürgermeister Walter Klumpp zu wählen sein wird. Falls ein zweiter Wahlgang erforderlich wird, wird dieser am 14. April durchgeführt. Zum Gang in die Wahllokale sind die Bürger auch am 26. Mai aufgerufen, wenn in der Kernstadt der Gemeinderat und in den Stadtteilen die Ortschaftsräte zu wählen sein werden. Am gleichen Tag finden die Europawahlen statt.