Bad-Dürrheim Totholz als Heimat für bedrohte Käfer

Diese Bäume im mittleren Alter müssen somit gefördert werden. Geplante Maßnahmen dafür sind beispielsweise das Freistellen. Zum Teil sind sie von Fichten bedrängt, die schneller wachsen und die den Eichen in der Krone Platz und Licht wegnehmen, zudem sind ein Teil Küstentannen, eine Art, die auf der Baar nicht heimisch ist. Fallen diese Bäume, haben die Eichen Platz, um die bekannten mächtigen Kronen auszubilden, die ihre mehr als doppelt so alten Nachbarn haben. Diese Maßnahmen stellen auch ein Punkteplus für das Ökokonto der fürstlichen Betriebe dar. So könnte das Ökosystem Unterhölzer Wald in gewohnter Weise fortbestehen und für viele bedrohte Insektenarten Platz bieten. Im Zuge des Naturschutzgroßprojekts Baar wurde eine ausführliche Untersuchung gemacht. "Es ist enorm, was wir gefunden haben", war Thomas Kring vom Ergebnis überrascht. Viele der Arten stehen auf der roten Liste und gehören zu den Xyliobionten Käfern, die von Totholz leben. Aus der Gesamtheit der Insekten nannte der Projektleiter den Zehnfleckigen-Buntfleck-Baumschwammkäfer wie auch den Fontainebleau-Schnellkäfer und insgesamt zehn Fledermausarten, die im Unterhölzer Wald ihr Revier haben.