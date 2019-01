Bad-Dürrheim Tigerschweine lassen in Unterbaldingen die Sau raus

Neu in den Elferrat wurde Pascal Wölfle aufgenommen. Dass die Zuschauer gleich mit den Saublasen geneckt wurden, war ebenso selbstverständlich wie, dass man nach der Fastnachtseröffnung bei heißen Getränken zusammen stand, um sich zu unterhalten.

Obwohl die Narrenzunft Unterbaldingen ihr 25-jähriges Bestehen offiziell nicht begehen wird, stellte sie die ­diesjährige Fastnachtskampagne unter das Motto "Im Jubiläumsjahr ist doch klar, zeigt jeder Narr wie’s früher war".

Im Narrenfahrplan sind noch zu besuchende Veranstaltungen in Lauffen bei Rottweil, Niedereschach, Eisenbach, Bad Dürrheim und Dittishausen aufgelistet. Eine Woche früher als bisher gewohnt will die Zunft das Narrenblatt am Samstag, 23. Februar, unter das Volk bringen. Die Ortsfastnacht soll nach dem bewährten Muster mit der Aufstellung des Narrenbaums, dem Besuch des Kindergartens, der Schülerbefreiung und Absetzung des Ortsvorstehers, Umzügen, Zunftball und Narrenbaum-Versteigerung erfolgen.