Bad-Dürrheim Thema Verkehr bewegt die Bürger

Ein Thema war auch nochmals der Garagenstreit im Sophie-Scholl-Weg. Deswegen tagten Vertreter des Petitionsausschusses am Dienstag in Bad Dürrheim. Ein Anwohner wies nochmal auf die Befürchtung hin, dass doch ein Präzedenzfall mit den Garagen geschaffen wurde und andere Bauherren auf den noch freien Wiesen diese Befreiung auch einfordern werden.

In die Zukunft gerichtet war auch das Anliegen von Marcus Witzig aus der Friedrichstraße. Er wies auf das erhöhte Verkehrsaufkommen in der Friedrichstraße und Schwenninger Straße hin, welches während der Baustelle um die Ampelanlage B 27/33 im kommenden Jahr zu befürchten sei. Sein Vorschlag war es, nur Anliegerverkehr zuzulassen, was jedoch rechtlich nicht möglich sei, da die Straße Hauptverbindung aus der Stadt heraus nach Schwenningen sei, erklärte Klumpp. Er sieht jedoch die Gefahr auch und stimmte ihm zu. Hier führte er die Erfahrung von der Baustelle 2016 auf der Bundesstraße an. Damals floss auch spürbar mehr Verkehr durch den Ort. Auch hier versprach das Stadtoberhaupt nach Lösungen zu suchen.