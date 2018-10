Bad Dürrheim-Oberbaldingen (jdk) Das Gottesdienstteam lädt heute, Samstag, um 19.30 Uhr zum nächsten Abendgottesdienst "Anhaltspunkt" ein. Thema wird sein: "Halt finden!". Anhaltspunkt ist ein Gottesdienst am Samstagabend in einem etwas anderen Format, in dem in kreativer Weise Gottes Wort verkündet wird. Dieser Abend findet im Gemeindehaus statt. Interessierte werden ab 18.30 Uhr vom Gottesdienstteam begrüßt. Diese Gottesdienstform wendet sich besonders an Suchende, Kirchendistanzierte und jüngere Menschen.