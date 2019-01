Bad-Dürrheim Startschuss fällt

Im Jugendraum startet die Party um 21 Uhr. Die Gäste werden in Räumlichkeiten erwartet, die dem Motto entsprechend dekoriert werden, versprechen die Veranstalter. DJ Volker Dörflinger wird die heißen Scheiben auflegen. Beide Veranstaltungen sind eintrittsfrei. Abordnungen der befreundeten Zünfte aus Neudingen, Sunthausen und der Urviecher Bad Dürrheim haben bereits ihr Kommen zugesagt. Diese Veranstaltung stellt den Probelauf zu der unter dem gleichen Motto stehenden Fastnachtsparty am 2. März in der Bergweghalle dar.

Schon vor der alljährlich größten närrischen Saalveranstaltung in Hochemmingen haben die Zunftmitglieder reichlich Gelegenheit, die fünfte Jahreszeit zu genießen. Am 27. Januar steht die Beteiligung am Umzug in Tennenbronn und am 9. und 10. Februar jeweils in Eisenbach auf dem Terminplan. Als Patenzunft ist es selbstverständlich, dass die Eckbühlblätz an den Jubiläumsumzügen und Narrentreffen der Urviecherzunft am 16. und 17. Februar dabei sein werden. Am folgenden Wochenende machen die Hästräger ihre Aufwartung im Bürgerheim in Schwenningen, besuchen einen Fastnachtsball in Dauchingen und beteiligen sich am Fuhrmannstag in Dittishausen.

Mit der Entmachtung von Ortsvorsteher Helmut Bertsche übernimmt die Zunft am Schmotzigen Dunnschtig, 28. Februar, die närrische Regentschaft in Hochemmingen. Zur Kinderfasnet wird am 1. März um 14.30 Uhr in die Bergweghalle eingeladen, wo tags darauf um 20 Uhr die große Fastnachtsparty stattfindet. Am folgenden Sonntag findet in Hochemmingen der Umzug statt. Am Montag läuft man beim Umzug in Bad Dürrheim, und am Dienstag zeigen die Narren beim letzten Auswärtstermin in Unadingen Präsenz. Vor heimischer Kulisse wird um 19.30 Uhr die Fastnacht verbrannt, womit sich für dieses Jahr das Kapitel zur närrischen Brauchtumspflege schließt.