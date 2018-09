Bad-Dürrheim Staatsexamen ist geschafft

Bereits Ende August fand der schriftliche Teil des Staatsexamens statt, der zentral und bundeseinheitlich durchgeführt wird. In der mündlichen Prüfung konnten alle Kandidaten gegenüber der staatlich bestellten Prüfungskommission nochmals ihr therapeutisches Wissen und ihre Fähigkeiten zeigen. Dies gelang ihnen ausgezeichnet, alle haben hervorragend abgeschnitten und damit ihre mindestens drei Jahre dauernde Ausbildung an der Luisenklinik beendet.

Die Ausbildung für diesen Heilkundeberuf muss an staatlich anerkannten Ausbildungsstätten absolviert werden, zu denen die Luisenklinik mit ihren Ausbildungsambulanzen seit fast 20 Jahren gehört. Die Ausbildungsteilnehmer tragen durch ihre Tätigkeit in den Ambulanzen bedeutsam zur psychotherapeutischen Versorgung in der Region bei. In der Luisenklinik freuen sich die Verantwortlichen, das Team um vier weitere approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten verstärken zu können.