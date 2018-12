Bad-Dürrheim Solisten und Chor verzaubern Hörer

Die Chorsängerinnen Diana Schweiger und Corina Ewadinger trugen als Solistinnen zu dem gelungenen Konzertabend bei. "In der Vergebung liegt die Kraft zu neuem Leben" endete die von Pfarrer Dirk Hasselbeck vorgetragene Erzählung von Wilhelm Busch zu dessen Kindheitserlebnis, was nachdenklich machte. Dem folgenden Zwischenspiel am Klavier von Dimitris Theologitis ließ der Gesangverein drei weitere Lieder folgen. Den Abschluss des Konzertabends bildete das vom Chor und den Besuchern gemeinsam gesungenen "O du fröhliche" das eines der bekanntesten Weihnachtslieder im Raum ist.