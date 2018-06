Bad-Dürrheim Seit jeweils 25 Jahren bei der Stadt

Bärbel Rajsp ist seit dem 6. Mai 1996 im Sekretariat der Grundschule Oberbaldingen beschäftigt. Mit viel Fingerspitzengefühl nimmt sie die Aufgaben der Schulsekretärin wahr. Neben den allgemeinen Sekretariatsaufgaben ist sie zuständig für die Schülerbeförderung und die Statistiken. Sie unterstützt den Lehrkörper und die Schulleitung, organisiert Veranstaltungen und ist zusätzlich noch EDV-Beauftragte. Markus Stein betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit einer Schulsekretärin. Er habe sie als Mitarbeiterin auf Augenhöhe erlebt, die weiß wovon sie spricht und die sowohl Eltern, Lehrern und Schülern mit Wertschätzung gegenübertritt. Neben ihrer Aufgabe als Schulsekretärin ist Bärbel Rajsp auch im Personalrat aktiv. Auch in diesem Bereich lobt Markus Stein den überaus respektvollen Umgang miteinander. Er dankte Bärbel Rajsp für ihre 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und wünschte ihr für die weitere berufliche Zukunft bei der Stadt alles Gute.

Ebenfalls sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern konnte Mario Grieshaber. Seit dem 1. Januar 1999 ist er als stellvertretender Stadtkämmerer bei der Stadt Bad Dürrheim tätig und hat wie Hauptamtsleiter Markus Stein ausführte, eine "lupenreine Beamtenlaufbahn" absolviert. Sein Arbeitsfeld ist überaus umfangreich und reicht vom Zuschusswesen über die Haushaltsplanvorbereitung hin bis zur Haushaltsplanüberwachung. Aktuell ist die gesamte Kämmerei mit der Einführung der Doppelten Buchführung (Doppik) beschäftigt. Ziel ist es, bereits den kommenden Haushalt 2019 in der neuen Form zu erstellen.

Markus Stein betonte, dass es sich hierbei um eine schwierige Aufgabe handelt, die umfangreiches Wissen und Kenntnisse erfordert. Diese habe sich Mario Grieshaber in den insgesamt fast 20 Jahren als stellvertretender Stadtkämmerer aneignen können. "Wir wissen, was wir an Ihnen haben", lobte Markus Stein den Jubilar. Er bezeichnete ihn als eine "große Stütze" und dankte ihm für seine 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und für seine Arbeit im Personalrat, die zu jeder Zeit lösungsorientiert, sachlich und fair geprägt war.