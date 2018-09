Bad-Dürrheim Schwierige Suche nach Kandidaten

Ändern wird sich voraussichtlich im CDU-Ortsverband jedoch einiges. Als Heinrich Glunz im November 2016 zum Fraktions-Chef auch das Amt des Vorsitzenden übernahm, war dies nicht ganz so geplant. Zuvor hatte Joachim Limberger als Vorsitzender hingeworfen, da er der Wohnbauentscheidungen der Fraktion nicht mehr folgen wollte, anschließend auch Barbara Fink, die aufgrund der Vorkommnisse zur CDU-Landtagskandidatur von ihren Parteikollegen enttäuscht war. Glunz sieht jedoch eine Personalunion der beiden Ämter Fraktions- und Parteivorsitz als nicht zielführend an und will letzteres abgeben, da aus dem Ortsverband Impulse für die Fraktion kommen soll. Aus diesem Grund dreht die CDU gerade das große Kandidatenrad. Licht auf den künftigen Weg soll eine Sitzung in den kommenden Wochen bringen und die Mitgliederversammlung am 24. Oktober. Für die Gemeinderatswahl will man für die Kernstadt alle 13 Listenplätze voll bekommen und wieder in den Ortschaftsräten gut vertreten sein.