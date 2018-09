Bad Dürrheim. Unterrichtsbeginn ist für alle Schüler der Klassen zwei bis vier und von sechs bis zehn am Montag, 10. September, um 8.40 Uhr. Das Unterrichtsende ist an diesem Tag für alle Klassen um 12.15 Uhr. Es findet noch kein Ganztagesbetrieb statt. Mittagessen und Betreuung durch Mariahof bis 14.30 Uhr wird jedoch angeboten. Für die Klasse fünf beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September um 8.40 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsfeier. Die neuen Erstklässler werden am Mittwoch, 12. September, begrüßt. Um 14.30 Uhr beginnt der ökumenische Einschulungsgottesdienst in der katholischen Kirche.