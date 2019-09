Bad-Dürrheim Rider-Man steht in den Startlöchern

Auch der Heuer-Cup ist neu im Programm und erstmals, quasi als Pilotprojekt, in den etablierten Rider-Man integriert. Die Rennserie bietet den Lizenzfahren und den Nachwuchsklassen die Möglichkeit, sich bei einem Straßenrennen auf einem großen Rundkurs zu messen und zu präsentieren. Diese Art der Veranstaltungen sind in den vergangenen Jahren deutschlandweit rar geworden

Wie in den vergangenen Jahren fließt das Ergebnis der Rider-Man-Gesamtwertung erneut in die Rangliste des German Cycling Cups ein, Deutschlands größter Rennradserie für Hobbyfahrer. Den Auftakt bildet am Freitag wieder das Einzelzeitfahren "Chasing Cancellara", die zweite Etappe führt die Teilnehmer über eine hügelige und abwechslungsreiche Strecke mit 121 Kilometern und zum Abschluss am Sonntag gibt es wieder einem Abstecher in die Wutachschlucht.

Als weitere Highlights und Neuerung laden die Stadtjugendpflege sowie der Förderverein Parasolhotel zum Inklusiven-Familien-Sportevent ein. Dabei haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren, sich zu überwinden, Barrieren zu brechen und Spaß zu haben. So sind das ganze Wochenende Angebote von Kegeln, über den Hindernisparcours bis zum Familien Jedermann-Radrennen im Programm.

Am Sonntag gibt es um 11.15 Uhr als großes Finale den Start zum Inklusiven Radrennen. Mitfahren darf auf dem zwei oder einen Kilometer langen Rundkurs alles was Räder hat. Die Teilnahme ist kostenlos. Rollstühle stehen zur Verfügung, Toilettencontainer werden am Jugendhaus Bohrturm bereitgestellt. Behinderte können die sanitären Anlagen in der Salinensporthalle nützen. Gruppen oder Mannschaften sollten sich im Vorfeld per E-Mail bei christoph.lauer@bad-duerrheim.de anmelden.

Freitag, 20. September

12.30 - 15.30 Uhr: Akkreditierung, Haus des Gastes, Ausgabe Startunterlagen und Nachmeldungen für alle Wettbewerbe

1 2.30 - 19 Uhr: Öffnung der Expo mit zahlreichen Ausstellern und Gastronomiebereich

14.10 - 18 Uhr: Start 1. Etappe Rider-Man/Chasing Cancellara (Einzelzeitfahren) über 16 Kilometer und 200 Höhenmeter mit dem amtierenden Olympiasieger Fabian Cancellara

Ab 19 Uhr: Siegerehrung 1. Etappe Rider-Man/Chasing Cancellara (Einzelzeitfahren) im Haus des Bürgers vorgenommen durch den amtierenden Olympiasieger Fabian Cancellara

Samstag, 21. September

10.30 - 19 Uhr: Öffnung der Expo mit zahlreichen Ausstellern, Kinderanimationsprogramm sowie Gastronomiebereich

11.30 Uhr: Start Oldtimerpräsentationsfahrt Start/Ziel

11.45 Uhr: Start 2. Etappe Rider-Man, Straßenrennen über 121 Kilometer und 1850 Höhenmeter

12 - 14.30 Uhr: Push Bike Kids Race von Wannadoo

13 - 17 Uhr: Inklusives Familiensportevent (Sportplatz) mit Rollstuhl-Alltagshürden selbst ausprobieren sowie Kegeln und

Rollstuhlrennen auf der Tartanbahn. Im Anschluss Siegerehrung auf der Expo durch Bürgermeister Jonathan Berggötz

14.45 - 17 Uhr: Ankunft der Oldtimer und im direkten Anschluss Zieleinlauf der 2. Etappe Rider-Man

19 Uhr: Siegerehrung 2. Etappe Rider-Man (Straßenrennen) im Haus des Bürgers,

Live Musik mit der Band "Lieber Anders" am Bohrturm

Sonntag, 22. September

9.30 - 10.30 Uhr: Akkreditierung im Haus des Gastes, Ausgabe Startunterlagen und Nachmeldungen

11 - 16 Uhr: Öffnung der Expo mit zahlreichen Ausstellern, Kinderanimationsprogramm sowie Gastronomiebereich

ab 11 Uhr: Frühschoppen mit Livemusik

11.15 Uhr: Start 3. Etappe Rider-Man über 99 Kilometer und 1220 Höhenmeter (inkl. Heuer Cup Junioren U19 männlich); Start Family-Ride der Schwenninger Krankenkasse über 24,5 Kilometer im Anschluss Start Inklusionswettbewerb über zwei Kilometer (City-Loop in Bad Dürrheim)

11.50 - 12.35 Uhr: Zieleinlauf Family-Ride

12 Uhr: Start Heuer Cup Juniorinnen weiblich U 19 und Jugend männlich U 17 über 74,5 Kilometer und 885 Höhenmeter

13.45 - 15.30 Uhr: Zieleinlauf der 3. Etappe Rider-Man und Heuer Cup U 19/U 17

ab 15 Uhr: Siegerehrung 3. Etappe Rider-Man – Straßenrennen und Gesamtwertung, Heuer Cup im Haus des Bürgers