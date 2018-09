Bad-Dürrheim Radrennen wird zum großen Fest

Die Veranstaltungstage wurden mit einem Rahmenprogramm auf dem Großraumparkplatz und im Haus des Bürgers bereichert. Die Expo-Messe war mit zahlreichen Ausstellern von Zubehör und Ausstattungsartikeln für Radrennsportler bestückt. Angefangen von kompletten Rennrädern über Helme, Handschuhe, Schuhe bis hin zu Trikots und weiterem mehr wurde vieles zum Kauf angeboten. An den aufgestellten Sitzgarnituren konnte das kulinarische Angebot sowie die Getränke genossen werden.

An zwei Tagen konnten sich die Radsportler und Besucher an einer Pasta-Party im Haus des Bürgers laben. In der Kaffeestube des Landfrauenverein Oberbaldingen waren die selbst gemachten Kuchen und Torten sehr begehrt. Eine Springburg und kombinierte Kletter- und Rutschburg sorgten dafür, dass bei den Kindern keine Langeweile aufkam.

Auf der Dirt-Bike-Strecke beim Bohrturm wurde für Jugendliche ein Wettbewerb veranstaltet.

Auch Unterhaltsames wurde geboten. Das "Guilty 76 DJ Soundsystem" aus Frankfurt sorgte für die passenden Beats. Die Band "Brassmann" aus Pfohren unterhielt auf der Expo-Bühne, das Tanz-Café Kurgarten lud zur After Race Party und am Sonntag spielte das Duo Kaltenbrunn & Flake zum Frühschoppen auf. Vor dem Start zur dritten und letzten Etappe des Straßenrennens fand eine Oldtimer-Präsentationsfahrt statt. Mit der Siegerehrung endete am Nachmittag das Radsportevent.