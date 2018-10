Bad Dürrheim-Sunthausen. Der Projektchor SAM, unter der Leitung von Peter Eisenschmidt, bereitet sich auf eine Konzertveranstaltung im November vor. Die Jugendherberge am Schluchsee war vom 21. bis 23. September ein idealer Rahmen für ein intensives Probewochenende. Der Chor plant zwei Vorstellungen am Samstag, 24. November in der St. Anna Kirche Tuningen und am Sonntag, 25. November in der Kirche St. Mauritius. Lieder aus verschiedenen Stilrichtungen werden den November in ein stimmungsvolles Klangerlebnis tauchen.