Bad-Dürrheim Programm beim Adventstürchen

Weiter geht es am Samstag, 15. Dezember um 16 Uhr. An diesem Tag gibt es ein Klavierkonzert zu vier Händen mit Yoshimi Ogawa und Andrea Dölle. Die musikalische Reise beginnt in Norwegen, führt weiter über Wien nach Tschechien und mündet schließlich in weihnachtlichen Variationen über allseits bekannte Advents- und Weihnachtsmelodien. Versprochen wird ein feinsinniges Konzert, welches die Zuhörer in die Weihnachtswelt entführen soll. Das Konzert endet mit einigen Liedern, bei denen die Zuhörer auch sicherlich mitsingen können. Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.