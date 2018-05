Bad-Dürrheim Planung für Sanierung auf Zielgeraden

Bad Dürrheim. Im vergangenen Oktober wurde das Solemar 30 Jahre alt, ursprünglich war für das Dach eine Lebensdauer von lediglich 20 Jahren angesetzt, es wurden zehn mehr. "Es ist eine Riesen Herausforderung für die Fachleute", erklärte René Keller, Bereichsleiter des Solemars, der sich auch für die Sanierungsplanung verantwortlich zeichnet. Grund dafür ist die geschwungene Dachform, deren Vorbild das Olympiastadion in München ist. Rund 2500 Quadratmeter Dachfläche, plus Glaskuppeln müssen erneuert werden.

Das Dach als solches sei insgesamt noch dicht, erklärt Keller. In den vergangenen Jahren wurden vor allem punktuell Stellen ausgebessert, aber je älter es werde, desto größer sei die Gefahr, dass es einen großen Schaden gäbe, auf den man von heute auf morgen reagieren müsse. Dieses Risiko wolle man nicht eingehen. Die größte Gefahr geht seinen Angaben zufolge von den großen Temperaturunterschieden und Schwankungen zwischen innen und außen aus.

Für die Einrichtung der Baustraße, sie wird von der Huberstraße aus in Richtung Fahrradständer führen, wird das Gerüst aufgebaut und unter die Glaskuppeln, um die mehrarmigen Dachträger jeweils ein Holzkasten befestigt. Danach erst starten die eigentlichen Arbeiten. Als erstes werden die Glaskuppeln ausgetauscht, dieser Arbeitsauftrag werde in den kommenden 14 Tagen vergeben, so Keller. Wenn die Kuppeln abgeschlossen seien, komme erst das Dach dran. Dabei geht es nicht nur um die Außenhaut, sondern natürlich auch um Dämmungen. Geprüft wird zudem, ob das Holz noch in Ordnung ist. Hier gab es schon Voruntersuchungen, die keine Hinweise gaben, dass hier Schäden vorhanden sind.